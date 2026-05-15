Mamma e figlia avvelenate, la zia di Antonella Di Ielsi: "C'è qualcuno che sa, ma non parla"

La donna racconta di non aver "mai sentito parlare della ricina prima" e azzarda a dire che non è stato un caso che sia arrivata sulla tavola della famiglia ma che forse "è stato un qualcosa di programmato". Gli inquirenti hanno interrogato anche don Stefano Fracassi, il parroco di Pietracalla, perché ritengono possa essere una figura chiave per le indagini: è infatti con lui che Antonella scelse di confidarsi lo scorso 25 dicembre, nel momento in cui la figlia Sara aveva iniziato a manifestare i primi malesseri. La Procura spera che tra le confidenze della donna, raccolte dal parroco, ci siano degli indizi, come possibili tensioni o la ricostruzione dei rapporti familiari.