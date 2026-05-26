Chi ha avvelenato con la ricina Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita, e con cosa. Sono due delle domande a cui gli inquirenti di Campobasso stanno tentando di rispondere per avvicinarsi alla soluzione del giallo di Pietracatella. E mentre iniziano le analisi tecniche sui dispositivi elettronici della famiglia molisana, i magistrati continuano gli interrogatori a tappeto stringendo il cerchio attorno alla famiglia. Tra le persone convocate è comparsa anche l'anziana Isa, la zia 92enne di Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Avrebbe preparato lei la torta consumata la vigilia di Natale. Tra i dieci invitati al pasto, però, nessuno era stato male.