dai freezer delle case sotto sequestro

Campobasso, avvelenate con la ricina: 70 alimenti sotto sequestro

Il cibo verrà analizzato da consulenti italiani e tedeschi

19 Giu 2026 - 11:23
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© Ansa

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Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti e affidati all'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise: ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.

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