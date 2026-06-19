Campobasso, avvelenate con la ricina: 70 alimenti sotto sequestro

Sono complessivamente 70 gli alimenti sotto sequestro nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale morirono madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina. Si tratta di cibo fatto in casa e confezionato di varie marche, contenuti nei freezer delle abitazioni poste sotto sequestro. Già a gennaio erano stati sequestrati alimenti e affidati all'Istituto Zooprofilattico di Abruzzo e Molise: ora i nuovi consulenti italiani e tedeschi avranno il compito di verificare se in questi cibi siano presenti o meno tracce di ricina.