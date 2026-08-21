Giallo ricina, la testimonianza di Alice: "Abbiamo pensato alle cozze ma le ho mangiate anche io"

"Non abbiamo ricevuto visite in quei giorni e come regalo solo un cesto di cibo che ho aperto io stessa. Ho mangiato il miele e il panettone che conteneva mentre mio padre ha bevuto il vino" prosegue Alice nella sua dichiarazione. La ragazza poi racconta i momenti vissuti dalla madre in ospedale: "Quando Sara è morta ce l'hanno fatta vedere e poco dopo sono iniziati ad arrivare i parenti. Mio padre a quel punto ha dato la notizia a mia madre, prima che lo facessero gli altri, e lei era distrutta. Ricordo che era debolissima ed è anche caduta a terra. A quel punto degli operatori l'hanno portata in pronto soccorso e io sono rimasta circondata dai parenti. Le notizie arrivavano e mamma sembrava stabile e sedata, poco dopo anche mio padre è stato ricoverato. Il giorno dopo sono tornata in ospedale per fare degli accertamenti come mi avevano richiesto e in mattinata mi hanno detto che anche mia madre era morta".