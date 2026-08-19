Avvelenate con la ricina, l'istituto Koch conferma: Gianni e Alice Di Vita "negativi alla sostanza"

Sono arrivati da Berlino gli esiti degli esami del sangue su Gianni e Alice Di Vita, dopo i prelievi effettuati lo scorso primo luglio nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietracatella (Campobasso), dove Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita sono morte per avvelenamento da ricina: per gli esperti del Robert Koch Institute, padre e figlia non sono mai venuti a contatto con la sostanza. Intanto, la procuratrice Elvira Antonelli ha di nuovo sentito Alice Di Vita. Lo apprende l'Ansa da fonti qualificate.