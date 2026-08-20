Nuovi sviluppi nel giallo della morte di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne morte avvelenate con la ricina nello scorso dicembre, è negli uffici della questura da oltre tre ore. Secondo indiscrezioni è stato effettuato un confronto tra l'uomo e una donna sua amica. Sono presenti la procuratrice di Larino Elvira Antonelli e il capo della Squadra Mobile Marco Graziano.