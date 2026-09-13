Morte avvelenate, l'amica di Gianni Di Vita ascoltata di nuovo in Questura

Nuova audizione nell'inchiesta condotta dalla procura di Larino sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne, Sara Di Vita. Un'amica di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, è stata ascoltata per circa quattro ore negli uffici della squadra mobile di Campobasso. La donna, professoressa di matematica dell'Istituto agrario di Riccia, è un'amica d'infanzia dell'uomo e una persona a lui particolarmente vicina. L'insegnante, già ascoltata dagli inquirenti in più occasioni, è stata convocata come persona informata sui fatti ma non risulta indagata. Le domande che le sarebbero state rivolte avrebbero riguardato in particolari i suoi rapporti con Gianni di Vita e con sua moglie, Antonella. Secondo quanto si apprende, infatti, la relazione interpersonale tra le due donne sarebbe stata difficile tanto da essere arrivata al punto in cui le due non si rivolgevano più la parola.