Avvelenate con la ricina, la madrina di Antonella Di Ielsi: "Cercate di scoprire la verità, non lasciateci da soli"

Un legame che risale al primo giorno. Presente alla nascita della sua figlioccia, l'ha poi accompagnata lungo tutta la crescita, e proprio per questo la sua voce pesa più di una testimonianza qualsiasi. Oggi, però, la fiducia negli accertamenti in corso appare incrinata: quella convinzione che la coltivava un tempo ha lasciato spazio a un sentimento più incerto. "Se sono ottimista? Sì e no, sto perdendo un po' la speranza", confida con la voce spezzata.