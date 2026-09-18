Avvelenate con la ricina, la madrina di Antonella Di Ielsi: "Cercate di scoprire la verità, non lasciateci da soli"

"Non abbandonateci e cercate di scoprire la verità, non lasciateci da soli". È l'appello, carico di emozione, che la signora Maria affida in diretta a "Dentro la Notizia". La donna è la madrina di Antonella Di Ielsi, morta insieme alla figlia quindicenne Sara Di Vita: entrambe avvelenate con la ricina dopo una cena consumata in casa, a Pietracatella, in provincia di Campobasso.
Un legame che risale al primo giorno. Presente alla nascita della sua figlioccia, l'ha poi accompagnata lungo tutta la crescita, e proprio per questo la sua voce pesa più di una testimonianza qualsiasi. Oggi, però, la fiducia negli accertamenti in corso appare incrinata: quella convinzione che la coltivava un tempo ha lasciato spazio a un sentimento più incerto. "Se sono ottimista? Sì e no, sto perdendo un po' la speranza", confida con la voce spezzata.
È da qui che nasce il malessere che non riesce a nascondere. "È per questo che sto così male", ammette, prima di restituire il microfono all'inviato della trasmissione di Canale 5. Un passaggio di consegne accompagnato da una precisazione quasi di scuse: "Scusate, sono molto emozionata". Dietro quelle parole interrotte resta la richiesta che dà senso all'intero intervento: che l'attenzione su una doppia morte ancora senza risposte non si affievolisca con il passare delle settimane.