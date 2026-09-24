Morte avvelenate dalla ricina, al vaglio pc e pen drive di Gianni Di Vita: "Scandagliata anche cronologia web"

Saranno accertamenti irripetibili e di larghissimo respiro, secondo Il Messaggero, quelli che saranno condotti negli uffici della questura di Campobasso. La procura di Larino ha fornito un arco temporale di ricerca molto ampio, dalla prima accensione dei dispositivi fino al loro ultimo utilizzo. Insomma, non si vuole lasciare nulla di intentato. La richiesta al momento è di estrarre dati relativi a "eventuali rapporti, relazioni e legami correlabili alle navigazioni internet dirette a procurarsi ricina da parte delle due vittime". L'obiettivo è anche quello di ricostruire la rete di relazioni che la famiglia Di Vita si era costruita attorno. Per questo gli investigatori scaveranno anche nei "dati relativi ai rapporti con famigliari, parenti e amici, utili a ricostruire le abitudini di vita, i rapporti delle vittime".