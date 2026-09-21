Giallo ricina, la cognata di Antonella: "Non è un incidente, per noi è omicidio"

A "Dentro la Notizia" la cognata di Antonella De Ielsi, morta avvelenata con la ricina insieme alla figlia Sara Di Vita durante le scorse vacanze di Natale nell'appartamento di Pietracatella, in provincia di Campobasso, commenta gli ultimi sviluppi sul caso. "Per noi non è accidentale questa cosa, siamo convinti si tratti di omicidio. È ora di capire con questa indagine che cosa sia realmente successo, mi auguro che la svolta sia vicina" dice all'inviato Vincenzo Urbano la signora Giovanna.
"Noi vogliamo la verità, abbiamo bisogno di una verità per capire realmente che cosa è successo in quei maledetti giorni - prosegue la donna - A oggi non ho un'idea e questa cosa mi logora dentro, è una cosa troppo forte, non riesco neanche a spiegare". Poi la cognata di Antonella De Ielsi prova a ricostruire quei giorni: "Il giorno prima, alla vigilia, abbiamo pranzato insieme con Antonella e Sara ed è stato bellissimo. Quelli per me sono gli ultimi ricordi che abbiamo tutti quanti insieme in cui ridevamo e scherzavamo. Mai avremmo pensato a una cosa così brutta".