Giallo ricina, la cognata di Antonella: "Non è un incidente, per noi è omicidio"

"Noi vogliamo la verità, abbiamo bisogno di una verità per capire realmente che cosa è successo in quei maledetti giorni - prosegue la donna - A oggi non ho un'idea e questa cosa mi logora dentro, è una cosa troppo forte, non riesco neanche a spiegare". Poi la cognata di Antonella De Ielsi prova a ricostruire quei giorni: "Il giorno prima, alla vigilia, abbiamo pranzato insieme con Antonella e Sara ed è stato bellissimo. Quelli per me sono gli ultimi ricordi che abbiamo tutti quanti insieme in cui ridevamo e scherzavamo. Mai avremmo pensato a una cosa così brutta".