Morte avvelenate da ricina, i pc e quelle domande su Reddit: "Chiesto aiuto all'Fbi" | Il medico che visitò i Di Vita: "Gianni? Mai visto vomitare"

"Sia Sara che Antonella sono arrivate con un quadro gastroenteritico chiaro". Così, parlando con il Corriere della Sera, il medico 58enne Pietro Vuotto ha spiegato il suo primo contatto con le due vittime, avvenuto il 26 dicembre scorso. "Avevano ambedue riferito di avere avuto diversi episodi di vomito e diarrea e tutte e due lamentavano dolori addominali: eravamo davanti a una patologia del tratto gastroenterico". Gianni Di Vita invece, padre e marito delle donne decedute, "aveva sintomi di tipo più generale, non localizzati. Mi ha detto che aveva avuto nausea e io personalmente non l'ho mai visto vomitare". Dopo qualche accertamento, e per la 15enne anche una valutazione di uno specialista, tutti e tre erano sui loro piedi e sembravano stare decisamente meglio. Per questo, i medici hanno dato il via libera alle dimissioni.