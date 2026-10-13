Morte avvelenate da ricina, il cerchio dei sospetti su tre persone

Secondo quanto riferito da Corriere della Sera e Repubblica, addirittura i dubbi degli inquirenti si spingerebbero persino oltre. Fino a ipotizzare che mamma e figlia siano state avvelenate per sbaglio nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso. E che quella tossina fatale fosse invece per lo stesso marito e padre, Gianni Di Vita