Morte avvelenate da ricina, perquisizione nella scuola delle sorelle Di Vita

Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La Procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.
Gli investigatori cercano tracce di ricerche
L'intervento della polizia è previsto per giovedì 15 ottobre alle 9. Gli agenti esamineranno i pc presenti nell'istituto per accertare se qualcuno li abbia utilizzati per cercare informazioni sulla ricina, la sostanza tossica che ha ucciso le due donne.
Controlli anche nell'istituto agrario di Riccia
La decisione di ispezionare i computer del liceo arriva a poche ore da un altro provvedimento della Procura, che riguarda l'istituto agrario di Riccia. Nella scuola lavora il marito di una professoressa amica di Gianni Di Vita, rispettivamente padre e marito delle due vittime. In questo caso la perquisizione informatica è prevista per martedì 13 ottobre.