Morte avvelenate da ricina, perquisizione nella scuola delle sorelle Di Vita

Le indagini sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, avvelenate con la ricina lo scorso dicembre a Pietracatella, in provincia di Campobasso, si estendono ai computer della scuola frequentata dalle due sorelle Di Vita. La Procura di Larino ha disposto una nuova perquisizione informatica al liceo classico di Campobasso, dove fino allo scorso anno studiavano sia Sara, morta insieme alla madre, sia la sorella Alice.