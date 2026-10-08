Giallo ricina, il padre di Antonella De Ielsi sui presunti tradimenti di Gianni Di Vita: "Per una femmina si fa tutto questo?"

Nel corso dell'intervista, il padre di Antonella ha espresso le proprie perplessità sull'eventuale coinvolgimento del genero nella vicenda. "Io dal principio, è un pensiero che mi facevo io. Sicuro è che lui di sua spontanea volontà, non è possibile che abbia fatto tutto da solo, sapendo cosa c'era intorno, però è stato coinvolto", ha affermato. Salvatore Di Ielsi ha quindi raccontato come fosse solito definire Gianni Di Vita: "Io l'ho chiamato 'il bravo fesso': è bravo ma è anche fesso. Poi lo sapete come siamo noi uomini...". Alla domanda sulle attuali condizioni del genero, l'uomo ha risposto: "Sta come sta, non lo so... Colpevole o non colpevole, come dovrebbe stare?".