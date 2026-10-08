Giallo ricina, il padre di Antonella De Ielsi sui presunti tradimenti di Gianni Di Vita: "Per una femmina si fa tutto questo?"

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Nuove dichiarazioni sul giallo della ricina di Pietracatella, in provincia di Campobasso, dove lo scorso dicembre sono morte Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita. A parlare è Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella e nonno di Sara, che ai microfoni di "Dentro la Notizia", il programma di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, ha espresso nuovi dubbi sul genero Gianni Di Vita, facendo riferimento anche a presunti tradimenti.
"Intanto è successo, perché è successo, magari per una schifezza, queste schifezze... Per una donna si deve arrivare a questo?", ha dichiarato Salvatore Di Ielsi all'inviato Vincenzo Rubano. L'uomo ha poi lasciato intendere di essere a conoscenza di possibili problemi sentimentali nella coppia: "La moglie, caso mai, avrebbe dovuto fagliene, per quello che ho saputo io, già parecchi anni fa, a lui".
I sospetti sul genero Gianni Di Vita
Nel corso dell'intervista, il padre di Antonella ha espresso le proprie perplessità sull'eventuale coinvolgimento del genero nella vicenda. "Io dal principio, è un pensiero che mi facevo io. Sicuro è che lui di sua spontanea volontà, non è possibile che abbia fatto tutto da solo, sapendo cosa c'era intorno, però è stato coinvolto", ha affermato. Salvatore Di Ielsi ha quindi raccontato come fosse solito definire Gianni Di Vita: "Io l'ho chiamato 'il bravo fesso': è bravo ma è anche fesso. Poi lo sapete come siamo noi uomini...". Alla domanda sulle attuali condizioni del genero, l'uomo ha risposto: "Sta come sta, non lo so... Colpevole o non colpevole, come dovrebbe stare?".