Morte avvelenate da ricina, si analizzeranno i computer di tre scuole della zona
Il 5 gennaio l'utente misterioso su Reddit, che mesi prima aveva chiesto come procurarsi la ricina, è riapparso chiedendo: "Quanto il veleno rimane rilevante nel sangue?"di Ilaria Liberatore
"Quanto il veleno rimane rilevabile nel sangue? Un’autopsia può rilevarne la presenza come causa della morte?". A rivolgere queste domande sulla piattaforma social Reddit è un utente anonimo che, nei mesi precedenti, aveva chiesto come procurarsi la ricina e sulla possibilità che questa fosse riconoscibile al palato. L'utente misterioso è riapparso sulla piattaforma il 5 gennaio scorso e proprio su questa si stanno concentrando le indagini nel mistero della morte di Antonella e della figlia Sara.
Da qui la decisione di analizzare i computer di tre scuole della zona: si inizierà martedì 13 nell'istituto agrario di Riccia, dove lavora il marito della storica amica di gianni di vita, padre e coniuge delle vittime, per poi passare al vaglio quelli del liceo scientifico di Campobasso, dove la donna insegna matematica, e del liceo classico, frequentato da Sara e Alice.