Morte avvelenate da ricina, si analizzeranno i computer di tre scuole della zona

"Quanto il veleno rimane rilevabile nel sangue? Un’autopsia può rilevarne la presenza come causa della morte?". A rivolgere queste domande sulla piattaforma social Reddit è un utente anonimo che, nei mesi precedenti, aveva chiesto come procurarsi la ricina e sulla possibilità che questa fosse riconoscibile al palato. L'utente misterioso è riapparso sulla piattaforma il 5 gennaio scorso e proprio su questa si stanno concentrando le indagini nel mistero della morte di Antonella e della figlia Sara.