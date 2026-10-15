La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è La Repubblica, che ricostruisce gli ultimi sviluppi dell'inchiesta coordinata dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli. Le piante individuate dalla polizia presentano una caratteristica fondamentale per le indagini: tra agosto e ottobre sviluppano le capsule contenenti i semi dai quali può essere estratta la sostanza tossica. Gli inquirenti starebbero quindi valutando la possibilità che il veleno sia stato preparato artigianalmente. Intanto, sono scattate le perquisizioni nella scuola delle sorelle Di Vita.