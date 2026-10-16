Avvelenate con ricina, parla Gianni Di Vita: "Non ho mai creduto volessero uccidermi"

La tappa finale sarà il liceo delle Scienze Umane di Casacalenda, è la scuola dove lavora Laura Di Vita, cugina di Gianni. Ieri invece è toccato al liceo Classico Mario Pagano di Campobasso, la scuola frequentata fino allo scorso anno dalle sorelle Sara e Alice Di Vita, la prima deceduta insieme alla mamma, la seconda si è diplomata a giugno e ora è studentessa universitaria a Torino. Gli agenti della Squadra Mobile e dello Sco, cinque in tutto, sono rimasti all'interno, mentre le lezioni erano regolarmente in corso, per quattro ore. Lo scopo era quello di cercare eventuali tracce di ricerche sul web inerenti la ricina nei 63 computer attivi nei vari ambienti della scuola. Così come era già accaduto negli scorsi giorni nelle due scuole di Riccia, dove lavorano con ruoli diversi la professoressa di matematica amica di Gianni Di Vita e suo marito, non è stato necessario scandagliare i singoli computer, ma ci si è limitati a copiare i dati del server della scuola al quale tutti i pc sono collegati. Servirà tempo prima che tutte le informazioni contenute possano essere estratte e per verificare se ci sono all'interno dati utili all'indagine.