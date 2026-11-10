Garlasco, "la pg di Milano verso la revisione del processo Stasi"

A rendere ancora più delicato il quadro c'è poi l'annuncio arrivato nei giorni scorsi dall'avvocata Giada Bocellari, storico difensore di Stasi, oggi affiancata da Antonio De Rensis. La legale ha fatto sapere di aver scoperto qualcosa destinato, a suo dire, a colpire e turbare l'opinione pubblica. Per il momento, però, non sono stati forniti dettagli e il contenuto della scoperta dovrebbe essere reso noto nelle prossime settimane. Eventuali anomalie potrebbero dunque essere già al vaglio della Procura generale di Milano. Gli uffici, secondo quanto trapela, potrebbero muoversi prima di Natale e forse già entro la fine di novembre. Le strade possibili sarebbero due: presentare una propria richiesta di revisione oppure sostenere quella che gli avvocati di Stasi si apprestano a depositare. La decisione finale, in ogni caso, non spetterebbe alla Procura generale, ma alla Corte d'appello di Brescia. Il procedimento avrebbe tempi tutt'altro che brevi: il primo passaggio sarebbe infatti quello sull'ammissibilità della revisione, seguito eventualmente dal processo vero e