Garlasco, "la pg di Milano verso la revisione del processo Stasi"

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La Procura generale di Milano potrebbe sostenere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo l'indiscrezione de Il Giornale, è questa la possibile svolta che emerge nelle ultime ore sul caso Garlasco, dove gli uffici milanesi starebbero riesaminando una serie di documenti e vecchi elementi di prova. La procuratrice generale Francesca Nanni e l'avvocato generale Lucilla Tonto Donati avrebbero individuato aspetti ritenuti meritevoli di approfondimento. Alla base della nuova valutazione non ci sarebbero necessariamente prove inedite, ma una possibile "rilettura critica" di elementi già presenti agli atti, compresi quelli relativi agli accertamenti del Ris. La prudenza resta d'obbligo, ma l'atteggiamento della Procura generale, secondo quanto trapela, sarebbe cambiato rispetto al passato.
La Procura generale rilegge le carte
La novità, secondo l'indiscrezione, nasce dall'esame di una grande quantità di documenti trasmessi agli uffici della Procura generale di Milano da più soggetti, a partire dalla Procura di Pavia. In precedenza, l'atteggiamento sarebbe stato improntato soprattutto allo scetticismo, anche per le numerose iniziative mediatiche che negli anni hanno accompagnato il caso. Ora, invece, Francesca Nanni e Lucilla Tonto Donati si sarebbero immerse nella documentazione con particolare attenzione, arrivando a individuare elementi considerati meritevoli di approfondimento. Il punto centrale potrebbe non essere quindi la scoperta di una prova completamente nuova, ma una diversa interpretazione di quelle già conosciute. Tra gli aspetti finiti sotto esame ci sarebbe anche il lavoro svolto all'epoca dagli investigatori del Ris. In particolare, viene rimessa in discussione la questione del sangue sui pedali della bicicletta di Stasi, circostanza già contestata dal gip che nel 2007 aveva disposto la sua scarcerazione, ma successivamente riproposta dagli investigatori. Oggi sarebbe in discussione anche la presenza del Dna di Chiara Poggi sui pedali. Tra le ipotesi avanzate c'è persino quella di un involontario scambio delle provette e, quindi, di un possibile errore.
Ci si potrebbe muovere prima di Natale
A rendere ancora più delicato il quadro c'è poi l'annuncio arrivato nei giorni scorsi dall'avvocata Giada Bocellari, storico difensore di Stasi, oggi affiancata da Antonio De Rensis. La legale ha fatto sapere di aver scoperto qualcosa destinato, a suo dire, a colpire e turbare l'opinione pubblica. Per il momento, però, non sono stati forniti dettagli e il contenuto della scoperta dovrebbe essere reso noto nelle prossime settimane. Eventuali anomalie potrebbero dunque essere già al vaglio della Procura generale di Milano. Gli uffici, secondo quanto trapela, potrebbero muoversi prima di Natale e forse già entro la fine di novembre. Le strade possibili sarebbero due: presentare una propria richiesta di revisione oppure sostenere quella che gli avvocati di Stasi si apprestano a depositare. La decisione finale, in ogni caso, non spetterebbe alla Procura generale, ma alla Corte d'appello di Brescia. Il procedimento avrebbe tempi tutt'altro che brevi: il primo passaggio sarebbe infatti quello sull'ammissibilità della revisione, seguito eventualmente dal processo vero e