Delitto di Garlasco: chi è Luigi Riganti, il "magistrato rock" che deciderà sul processo a Sempio

Padano e pavese doc, il magistrato 64enne ha trascorso la sua lunga carriera di magistrato tra Enna, Vercelli e San Benedetto del Tronto. È poi tornato a Pavia nel 2010, dove è stato coordinatore della Sezione penale e giudice del dibattimento prima di diventare uno dei cinque giudici di Pavia nell'area penale, sezione Gip-Gup. Per quanto casi dal clamore mediatico come il delitto di Garlasco sono merce rara, Luigi Riganti non è certo nuovo a inchieste con una importante eco. Lo scorso febbraio è stato lui a condannare a 12 anni con rito abbreviato Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista del Comune di Voghera accusato dell'omicidio volontario di Youns El Boussetaoui. Ed è sempre lui che si sta occupando della morte di Andrea Rocchelli, il fotoreporter ucciso in Ucraina nel 2014.