Garlasco, da "stupro" a "rape": tutte le parole cercate online da Andrea Sempio

Le ricerche mirate verso contenuti hard vedono al centro giovani donne violentate da uomini di colore, soldati, sconosciuti che fanno irruzione nelle case per stupri di massa e una violenza sessuale declinata in ogni sua forma. In altre ricerche Andrea Sempio digita "raped by ghost", violentate da un fantasma, una ricerca che secondo gli inquirenti sarebbe riconducibile a un caso reale, accaduto in Bolivia tra il 2005 e il 2009, in cui oltre 130 tra donne e bambine furono narcotizzate e violentate da uomini del loro stesso villaggio per poi far credere alle vittime che gli stupri fossero opera di demoni o fantasmi.