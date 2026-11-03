Secondo la nota diffusa dalla Procura, il movente sarebbe da ascrivere al rifiuto di Chiara di cedere di fronte a un approccio sessuale tentato da parte dello stesso Sempio. "Dopo una iniziale colluttazione", secondo quanto si legge nella nota stampa, Sempio "ha colpito reiteratamente la vittima con un corpo contundente dapprima in regione frontale sinistra e in regione zigomatica destra, facendola cadere a terra. A seguito di ciò, la trascinava al fine di condurla verso la porta di accesso alla cantina e, dopo che" Chiara Poggi "provava a reagire mettendosi carponi, la colpiva nuovamente con almeno 3-4 colpi in regione parieto-temporale sinistra, in regione parietale posteriore, lungo la linea mediana ed in regione parietale sinistra paramediana, facendole perdere i sensi".