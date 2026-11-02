Garlasco, nei diari sequestrati a Sempio c'è un riferimento a Giovanni Ferri

Per la morte dell'88enne la Procura di Pavia ha deciso di aprire un nuovo fascicolo di indagine, con l'ipotesi di omicidio volontario, per chiarire le cause del decesso. Nella pagina di uno dei diari sequestrati a Andrea Sempio, si legge il nome di Ferri accanto ad altre parole dal senso non chiaro. "Partito da Giada in seguito di mia interc. suicidi". E poi ancora: "Giada-ragazzi-Ale-Ferri. Uomo misterioso-inter. miei. Sapevano (o sapevamo) la versione Poggi? Sapevano (o sapevamo) quando si sarebbe chiusa? Ale si, io aiutato. Parla con Lov".