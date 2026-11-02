Speciale Il delitto di Garlasco
A "Mattino Cinque"

Garlasco, nei diari sequestrati a Sempio c'è un riferimento a Giovanni Ferri

A "Mattino Cinque" lo scritto che riporta il nome dell'anziano trovato morto nel 2010 il cui caso è stato riaperto con l'ipotesi di omicidio

02 Nov 2026 - 13:48
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"Mattino Cinque" mostra in esclusiva le pagine del diario di Andrea Sempio sequestrate il 14 maggio 2025 nell'abitazione di Voghera dove viveva all'epoca. Negli scritti dell'attuale indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, c'è anche un riferimento a Giovanni Ferri, il meccanico in pensione trovato morto sempre a Garlasco, nel 2010, in un'intercapedine di via Mulino.

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Per la morte dell'88enne la Procura di Pavia ha deciso di aprire un nuovo fascicolo di indagine, con l'ipotesi di omicidio volontario, per chiarire le cause del decesso. Nella pagina di uno dei diari sequestrati a Andrea Sempio, si legge il nome di Ferri accanto ad altre parole dal senso non chiaro. "Partito da Giada in seguito di mia interc. suicidi". E poi ancora: "Giada-ragazzi-Ale-Ferri. Uomo misterioso-inter. miei. Sapevano (o sapevamo) la versione Poggi? Sapevano (o sapevamo) quando si sarebbe chiusa? Ale si, io aiutato. Parla con Lov".

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