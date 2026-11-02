Garlasco, Andrea Sempio in un'intercettazione: "Le ho bruciate tutte"

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La trasmissione "Ore 11", condotta da Milo Infante, trasmette in esclusiva l'intercettazione di Andrea Sempio risalente al 27 febbraio 2025, il giorno della notifica dell'avviso di garanzia. "Che c... hanno trovato? Che c... stanno dicendo? Che cosa può essere successo? Chi lo sa, boh", si chiede nell'audio.
"Mi hanno chiamato per dirmi che dovevano notificarmi un atto", prosegue Andrea Sempio. "In tutta la casa avranno trovato delle mie impronte? Certo che le avranno trovate! Le troveranno per forza, ero lì, nei giorni prima ero lì", continua riferendosi alla villetta dei Poggi frequentata per via dell'amicizia con il fratello della vittima. L'indagato fa poi riferimento a due dei suoi avvocati difensori: "Soldani, cambio. Lovati, bravo". E conclude dicendo: "Che c... stanno dicendo? Le ho bruciate tutte".