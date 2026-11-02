Garlasco, Andrea Sempio in un'intercettazione: "Le ho bruciate tutte"

"Mi hanno chiamato per dirmi che dovevano notificarmi un atto", prosegue Andrea Sempio. "In tutta la casa avranno trovato delle mie impronte? Certo che le avranno trovate! Le troveranno per forza, ero lì, nei giorni prima ero lì", continua riferendosi alla villetta dei Poggi frequentata per via dell'amicizia con il fratello della vittima. L'indagato fa poi riferimento a due dei suoi avvocati difensori: "Soldani, cambio. Lovati, bravo". E conclude dicendo: "Che c... stanno dicendo? Le ho bruciate tutte".