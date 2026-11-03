Garlasco, il legale di Andrea Sempio dopo la richiesta di rinvio a giudizio: "Pronti a fronteggiare questa imputazione"

"Nulla di imprevisto, l'imputazione è articolata secondo quelle che erano le aspettative". In diretta, a Dentro la Notizia, l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, commenta la richiesta di rinvio a giudizio del suo assistito nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in cui il 13 agosto 2007 ha perso la vita Chiara Poggi. La richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere valutata da un gup, dopo la fissazione dell'udienza preliminare.
Per il difensore, insomma, l'atto della Procura non rappresenta una novità: l'impianto dell'accusa ricalca quello che lui e il suo assistito si aspettavano. Da qui la posizione espressa senza esitazioni. "Siamo assolutamente pronti a fronteggiare questa imputazione", continua l'avvocato, che poi si sofferma sui tempi.
"Penso che l'udienza preliminare si svolgerà l'anno prossimo, per quanto, a norma di codice, potrebbe anche tenersi a fine anno", prosegue il legale. A pesare sull'agenda del giudice sarà soprattutto la consistenza del materiale raccolto: "Fisiologicamente, essendo mastodontico il fascicolo, penso che il gup necessiterà di tempo per studiarlo".
Il difensore ricorda anche un passaggio procedurale che può cambiare il corso dell'udienza: il giudice può chiedere un incremento delle prove e non è detto che decida sulla base di quelle già esistenti. Da parte della difesa, le istanze arriveranno, ma restano subordinate a una condizione: "Le nostre richieste ci saranno, sempre che venga ritenuto che questo processo possa svolgersi".