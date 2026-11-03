Garlasco, il legale di Andrea Sempio dopo la richiesta di rinvio a giudizio: "Pronti a fronteggiare questa imputazione"

"Nulla di imprevisto, l'imputazione è articolata secondo quelle che erano le aspettative". In diretta, a Dentro la Notizia, l'avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, commenta la richiesta di rinvio a giudizio del suo assistito nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, in cui il 13 agosto 2007 ha perso la vita Chiara Poggi. La richiesta di rinvio a giudizio dovrà essere valutata da un gup, dopo la fissazione dell'udienza preliminare.