Garlasco, Sempio sui video intimi di Chiara e Alberto: "Non li ho mai visti"

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Durante la puntata di "È sempre Cartabianca" di mercoledì 28 ottobre, è andata in onda un'intervista ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.
Sempio, rispondendo a una domanda della giornalista inerente ai soliloqui, in particolare quello in cui emergono riferimenti ai video intimi di Chiara e Alberto Stasi, ha detto: "Non li ho mai visti, ho scoperto della loro esistenza quando la notizia è arrivata sui media".
La giornalista ha specificato che secondo la procura di Pavia il movente del delitto sarebbe un rifiuto di Chiara a un approccio sessuale. "È lo stesso consulente che conferma che non sono mai stati visti, spostati, copiati", ha aggiunto Sempio.
L'indagato, rispondendo poi a una domanda della giornalista su che effetto ha avuto su di lui questo delitto efferato, ha dichiarato: "Mi ha fatto impressione ai tempi, mi ha fatto più impressione ancora quest'anno in cui, per le mie indagini difensive, siamo dovuti andare a guardare la scena del crimine, sangue, cercare di capire i colpi, come può essere avvenuto il tutto".