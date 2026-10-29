Garlasco, Sempio sui video intimi di Chiara e Alberto: "Non li ho mai visti"

Durante la puntata di "È sempre Cartabianca" di mercoledì 28 ottobre, è andata in onda un'intervista ad Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007.

Sempio, rispondendo a una domanda della giornalista inerente ai soliloqui, in particolare quello in cui emergono riferimenti ai video intimi di Chiara e Alberto Stasi, ha detto: "Non li ho mai visti, ho scoperto della loro esistenza quando la notizia è arrivata sui media".

La giornalista ha specificato che secondo la procura di Pavia il movente del delitto sarebbe un rifiuto di Chiara a un approccio sessuale. "È lo stesso consulente che conferma che non sono mai stati visti, spostati, copiati", ha aggiunto Sempio.