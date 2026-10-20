Garlasco, Andrea Sempio ai genitori di Chiara Poggi: "Vorrei abbracciarli"

Un gesto, più che un discorso. "Non ho una frase da dire, farei soltanto quello", spiega alla giornalista della trasmissione di Canale 5, raccontando che guardarli è stato per lui al tempo stesso pesante e commovente. E ci tiene a chiarire la natura di quello che ha sentito: "Non è qualcosa che ha a che fare con la pietà".