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Garlasco, Andrea Sempio ai genitori di Chiara Poggi: "Vorrei abbracciarli"

 L'indagato nell'indagine bis dell'omicidio della giovane parla con l'inviata di "Dentro la Notizia"

20 Ott 2026 - 18:29
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"I genitori di Chiara? Per loro ho solo un messaggio di vicinanza e di sostegno. Vorrei abbracciarli". È la frase con cui Andrea Sempio, indagato nell'indagine bis sul delitto di Garlasco, risponde a "Dentro la Notizia" quando gli si chiede cosa abbia provato vedendo in televisione, a Verissimo, il padre e la madre della ragazza uccisa il 13 agosto 2007.

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Un gesto, più che un discorso. "Non ho una frase da dire, farei soltanto quello", spiega alla giornalista della trasmissione di Canale 5, raccontando che guardarli è stato per lui al tempo stesso pesante e commovente. E ci tiene a chiarire la natura di quello che ha sentito: "Non è qualcosa che ha a che fare con la pietà".

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Nel corso dell'intervista, Sempio torna anche sulla casa di via Pascoli, raccontando com'è stato rientrarci. La prima volta, dice, è avvenuto in gruppo, e l'impatto è stato fortissimo: rivedere quegli spazi con gli occhi, avendo però in mente le immagini di come erano ridotti.

Quanto al futuro, ammette di non riuscire a raffigurarselo. "Io non riesco a immaginarmi la vita nei prossimi anni. Non è possibile straccare e riprendere qualcosa di normale", confida, descrivendo una condizione che pesa su ogni gesto quotidiano: difficile, dice, non soltanto cercare un lavoro, ma persino varcare la porta di casa.

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