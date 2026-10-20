Garlasco, Andrea Sempio ai genitori di Chiara Poggi: "Vorrei abbracciarli"

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"I genitori di Chiara? Per loro ho solo un messaggio di vicinanza e di sostegno. Vorrei abbracciarli". È la frase con cui Andrea Sempio, indagato nell'indagine bis sul delitto di Garlasco, risponde a "Dentro la Notizia" quando gli si chiede cosa abbia provato vedendo in televisione, a Verissimo, il padre e la madre della ragazza uccisa il 13 agosto 2007.
Un gesto, più che un discorso. "Non ho una frase da dire, farei soltanto quello", spiega alla giornalista della trasmissione di Canale 5, raccontando che guardarli è stato per lui al tempo stesso pesante e commovente. E ci tiene a chiarire la natura di quello che ha sentito: "Non è qualcosa che ha a che fare con la pietà".
Nel corso dell'intervista, Sempio torna anche sulla casa di via Pascoli, raccontando com'è stato rientrarci. La prima volta, dice, è avvenuto in gruppo, e l'impatto è stato fortissimo: rivedere quegli spazi con gli occhi, avendo però in mente le immagini di come erano ridotti.
Quanto al futuro, ammette di non riuscire a raffigurarselo. "Io non riesco a immaginarmi la vita nei prossimi anni. Non è possibile straccare e riprendere qualcosa di normale", confida, descrivendo una condizione che pesa su ogni gesto quotidiano: difficile, dice, non soltanto cercare un lavoro, ma persino varcare la porta di casa.