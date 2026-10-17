Garlasco, la zia di Andrea Sempio: "Ha sempre avuto il piede a pianta larga"

"Ad Andrea ho regalato solo anfibi numero 44 tra il 2006 e il 2008. Erano neri, con la suola a carro armato e stringati. Andrea aveva la pianta larga, ce l'ha sempre avuta, proprio come me" prosegue la testimonianza. Riguardo il registro di magazzino che la zia di Sempio era costretta a firmare ogni qualvolta le veniva fornito un indumento da parte della polizia penitenziaria, Liborio Cataliotti aggiunge: "Non abbiamo trovato alcun registro ma la magistratura riuscirà a trovarlo sicuramente trattandosi della Casa Circondariale dove la signora lavorava. Non sappiamo se esistano ancora ma questa non è l'unica prova. Abbiamo altre testimonianze" conclude.