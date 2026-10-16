Per l'omicidio di Chiara Poggi

Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio: "Non può essere indagato a vita, meglio il processo"

Per l'avvocata Angela Taccia è "molto probabile" che ci sarà una richiesta di rinvio a giudizio

16 Ott 2026 - 15:35
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Da video

© Da video

"Andrea Sempio non può essere indagato a vita, tanto vale andare a processo e accertare una volta per tutte la realtà dei fatti, perché se no non vive più". Lo ha detto l'avvocata Angela Taccia, che difende il 38enne con il collega Liborio Cataliotti, all'uscita dal tribunale di Pavia.

Google Preferred Site

Taccia ha definito "molto probabile" la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio di Chiara Poggi. Sulla scelta tra rito abbreviato e ordinario la difesa deciderà quando arriverà la richiesta. "Ci riuniremo e capiremo i passi da fare", ha spiegato la legale. Sull'abbreviato, Taccia ha detto di avere avviato ricerche sulla possibilità di accedervi anche alla luce della differenza tra vecchia e nuova disciplina. "Può essere tutto, può essere niente", ha aggiunto. Per l'udienza preliminare Cataliotti ha ipotizzato la primavera del 2027. "Mi servirebbe la sfera di cristallo", ha commentato Taccia precisando che si tratta solo di ipotesi.

Leggi anche

Garlasco, il giallo dei post-it nella copia del fascicolo del generale Garofano: "Non ci doveva stare"

Garlasco, il primo avvocato di Stasi in procura a Pavia: "Portiamo Alberto fuori dal carcere"

Ti potrebbe interessare

videovideo
delitto di garlasco
andrea sempio

Sullo stesso tema