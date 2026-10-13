Garlasco, l'annuncio del legale di Andrea Sempio: "Abbiamo una prova formidabile"

La prova, in particolare, riguarda l'impronta della scarpa taglia 42, rinvenuta sulla scena del crimine e attribuita all'assassino. "Siamo partiti dalle foto dell'epoca, effettuate dai Ris di Parma, e l'abbiamo riprodotta con uno strumento in 3D; poi ne abbiamo fatto fare un calco in gesso e recuperato quattro scarpe Frau, identiche a quelle utilizzate dall'assassino, e siamo arrivati a delle conclusioni", sottolinea il professionista. Un lavoro iniziato dai reperti fotografici, quindi, e proseguito con la ricostruzione materiale di quanto era stato rilevato anni prima.