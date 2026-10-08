Delitto di Garlasco, nuovi dubbi: da Garofano tenuto fuori dalla villa alle impronte nel bagno dei Poggi

Garofano chiese di partecipare una mail del 3 settembre 2007 in vista del sopralluogo di due giorni dopo e che a dire del comandante non avrebbe avuto il veto delle difese. L'altra mail ha la data dell’8 settembre per i rilievi del 12 a cui avrebbe voluto presenziare in qualità di "comandante del reparto”.



A quest'ultima il 9 settembre, la risposta della pm Muscio è stato un irremovibile no. Agli "accertamenti tecnici irripetibili" da lei disposti a cui potevano infatti partecipare solo "i difensori delle parti e i loro consulenti", ma anche perché la difesa dell'indagato, allora rappresentata dagli avvocati Giovanni ed Eleonora Lucido, padre e figlia, era contraria.



Il Dna di Chiara Poggi dal cucchiaino e non dal sangue? E non finisce qua: da verbali, annotazioni e documenti emergono una serie di incongruenze. La seconda circostanza non lineare infatti risale al 10 settembre 2026 quando i magistrati di Pavia hanno sentito il capitano del Ris Alberto Marino, chiedendogli come mai sia stato utilizzato il cucchiaino ritrovato nella villetta per ricavare il Dna di Chiara e non sia invece stato usato quello prelevato dal cadavere. In sostanza, Marino aveva già il dna di Chiara.



L'ufficiale ha risposto che "forse non ce l'hanno mandato", "non c'era un campione di confronto" della vittima.



Ma in un verbale del 4 settembre 2007 firmato proprio da Marino, si parla di prelievo del sangue della vittima quale campione. Una contraddizione che solleva nuovi interrogativi ora al vaglio degli inquirenti.