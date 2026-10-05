Delitto di Garlasco, alcuni reperti liquidi sarebbero stati distrutti nel 2016 prima dell'ok dei giudici

Le soluzioni liquide ricavate da tracce e reperti al centro dell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi - i cosidetti "eluiti" del caso Garlasco - sarebbero stati distrutti nel maggio 2016, quindi sei anni prima del via libera dei giudici. La novità emergerebbe dalle carte dell'inchiesta, secondo le quali lo smaltimento sarebbe stato disposto dall'allora colonnello Marino del Ris di Parma prima che l'autorità giudiziaria desse l'autorizzazione, arrivata solo nel febbraio 2022. Nel 2007 era stato lo stesso Ris a mettere a verbale che tutti gli eluiti sarebbero stati conservati e poi messi a disposizione dell'autorità giudiziaria, cosa di fatto non avvenuta.