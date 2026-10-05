Delitto di Garlasco, spunta una "valutazione" su Stasi del 2007 senza firma e mai depositata

Il Ris di Parma, durante la prima indagine sul delitto di Garlasco, avrebbe chiesto a una criminologa di effettuare un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima, ma che non sarebbe stata chiesta dalla Procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. È quanto scrive il quotidiano "La Repubblica" che parla di una valutazione sul carattere di Stasi in cui si mettevano in luce la sua presunta "freddezza" e il suo profilo di presunto "calcolatore" e "manipolatore".