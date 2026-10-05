Garlasco, accertamenti bis sulla bici di Stasi: forse verranno ascoltati inquirenti del 2007
Secondo la Procura, i Ris di Parma non avrebbero comunicato agli inquirenti dell'epoca l'esito negativo delle nuove analisi sui pedali della bici di Stasi
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La Procura di Pavia potrebbe ascoltare nei prossimi giorni, in qualità di persone informate sui fatti, alcuni inquirenti e consulenti tecnici che avevano seguito la prima inchiesta sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco (Pavia). È quanto circola negli ambienti vicini al palazzo di giustizia pavese, dopo quanto è emerso dalla chiusura della nuova indagine sul delitto, che vede come unico indagato Andrea Sempio.
Possibile vengano ascoltati inquirenti del 2007
La decisione di ascoltare chi aveva indagato all'epoca sarebbe legata soprattutto alle analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, condannato a 16 anni a conclusione della prima indagine per l'omicidio di via Pascoli. Secondo quanto ha comunicato la Procura, i Ris di Parma non avrebbero comunicato agli inquirenti dell'epoca l'esito negativo delle nuove analisi sui pedali della bici di Stasi, dopo che le prime avevano evidenziato la presenza del Dna di Chiara. Si è inoltre in attesa di conoscere lo sviluppo di un nuovo possibile filone di indagine, con l'ipotesi del reato di corruzione, a carico dell'avvocato Federico Soldani, di Andrea Sempio e del luogotenente Silvio Sapone (ex responsabile della polizia giudiziaria di Pavia), dopo le indiscrezioni annunciate nel corso dell'ultima puntata del programma "Quarto Grado", di venerdì 2 ottobre. Per il momento l'unico dato certo riguarda la trasmissione del fascicolo da Brescia a Pavia, dopo che è stata archiviata la posizione di Mario Venditti, ex procuratore aggiunto a Pavia.