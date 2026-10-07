Delitto di Garlasco, spunta un'altra analisi nascosta: "Test del sangue sulla bici di Stasi era negativo"

Il primo indizio l'avrebbe lanciato, involontariamente, l'ex tenente Giorgio Portera, che ha parlato di un "esito dell'Obti test negativo". Andando a scavare nel fascicolo interno, i pm pavesi avrebbero effettivamente trovato conferma. Il 20 settembre 2007, il giorno dopo l'analisi in cui erano emersi nel campione 2,78 nanogrammi del Dna di Chiara Poggi, Alberto Marino avrebbe effettivamente sottoposto all'Obti test con esito negativo il pedale "con vite sinistrorsa con almeno una traccia bruna su un tacchetto". A scriverlo sarebbe stato l'allora capitano in un foglio di appunti. Il risultato negativo non è però mai apparso in nessuna relazione. Non molte ore dopo, nel tardo pomeriggio di quel 20 settembre, Alberto Marino avrebbe compiuto le due contro-analisi risultati in tracciati di Dna "completamente piatti". Anche questi non sono mai stati messi agli atti, e sarebbero emersi solo nelle ultime settimane dai "dati grezzi".