Delitto di Garlasco, la legale di Sempio in tribunale a Pavia: "Per ascoltare intercettazioni" | "Dubbi sul Ris? Senza quei problemi, Andrea non sarebbe nei guai"

Riguardo alla scadenza del 18 ottobre per deporre le controdeduzioni, la legale ha detto: "Depositeremo un paio di giorni prima, il giorno prima, ma solo perché sono ansiosa e ho paura che con il portale telematico ci sia qualche problema". In merito alla situazione del suo assistito, Taccia ha raccontato: "È una difficoltà quotidiana, quello sì, per le abitudini di vita quotidiana. Ma il clima con le persone reali in strada è decisamente migliorato rispetto alla prima indagine".