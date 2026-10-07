Delitto di Garlasco, la legale di Sempio in tribunale a Pavia: "Per ascoltare intercettazioni" | "Dubbi sul Ris? Senza quei problemi, Andrea non sarebbe nei guai"
L'avvocato Angela Taccia annuncia le controdeduzioni entro il 18 ottobre: "Senza la bufera mediatica Andrea non sarebbe stato coinvolto"
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Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, è arrivata intorno alle 11 al tribunale a Pavia. La legale dell'unico indagato nell'indagine bis per il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, ha spiegato: "Oggi ascolteremo varie intercettazioni, temo siano veramente tante, quelle non rilevanti. Non penso di finire tutto oggi, sinceramente. Vogliamo capire cosa è emerso, per prepararci anche in vista di un'eventuale richiesta di rinvio a giudizio, di un processo". Ha poi anticipato: "Entro il 18 ottobre presenteremo le nostre controdeduzioni, dopo la chiusura delle indagini comunicata il 28 settembre dalla procura. Rimaniamo convinti che se non si fosse creata la bufera che abbiamo visto, Andrea Sempio non sarebbe stato coinvolto nella nuova indagine".
Taccia: "Su Sempio non ci sono indizi così forti"
"A nostro avviso, per quello che sappiamo, non ci sono indizi così forti verso Andrea Sempio". Questa la posizione di Angela Taccia, come ha dichiarato ai cronisti all'ingresso del tribunale di Pavia. "Bisognerà accertare molto bene tutto quello che è uscito. In particolar modo, a mio avviso, la questione tecnico-calzaturiera (cioè la traccia di una scarpa numero 42, secondo i pm compatibile con il piede di Sempio, ndr)e la traccia 33".
Riguardo alla scadenza del 18 ottobre per deporre le controdeduzioni, la legale ha detto: "Depositeremo un paio di giorni prima, il giorno prima, ma solo perché sono ansiosa e ho paura che con il portale telematico ci sia qualche problema". In merito alla situazione del suo assistito, Taccia ha raccontato: "È una difficoltà quotidiana, quello sì, per le abitudini di vita quotidiana. Ma il clima con le persone reali in strada è decisamente migliorato rispetto alla prima indagine".
"I dubbi sul Ris? Senza quei problemi, Sempio non sarebbe nei guai"
''Se non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno nei guai, passatemi il termine'', ha commentato Angela Taccia in merito ai numerosi dubbi emersi negli ultimi giorni sul lavoro svolto dal Ris nella prima indagine. ''Tutta questa bufera ci lascia un po' perplessi. Bisognerà accertare tutto quanto, per amore della verità in generale. Quando un lavoro non viene fatto come deve essere fatto, se questo è il caso, va di mezzo la verità non solo processuale ma anche fattuale e storica. Secondo me nessuno ne giova''.