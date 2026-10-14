Garlasco, l'avv. Taccia: "Dai nostri accertamenti possibili vantaggi per Stasi" | "Impronta dell'assassino più piccola di quella di Sempio"
La legale è entrata in Tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni della nuova indagine
© Da video
"I nostri nuovi accertamenti forse possono andare anche a vantaggio di Alberto Stasi". Lo ha detto l'avvocata Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. "L'impronta del piede dell'assassino è più piccola di quella di Andrea Sempio. Se necessario, siamo pronti a mettere a disposizione della Procura alcuni modelli di scarpe", ha aggiunto Taccia, prima di entrare in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni della nuova indagine.
"Non è che noi ci mettiamo nella posizione per la quale il nostro lo salviamo e incolpiamo un altro", ha detto Taccia riferendosi a Stasi. "Se le cose accertate sono granitiche e scientifiche - ha specificato - non ci importa se poi va a favore o a sfavore anche di Stasi". "Abbiamo un ottimo rapporto anche con i difensori di Stasi c'è sempre stato un immenso rispetto e se si litiga lo si fa professionalmente", ha aggiunto.
L'avvocata Taccia, che con il legale Liborio Cataliotti difende Sempio, si è inoltre detta convinta che la famiglia del suo assistito sia totalmente estranea a un'eventuale corruzione.