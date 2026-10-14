"Non è che noi ci mettiamo nella posizione per la quale il nostro lo salviamo e incolpiamo un altro", ha detto Taccia riferendosi a Stasi. "Se le cose accertate sono granitiche e scientifiche - ha specificato - non ci importa se poi va a favore o a sfavore anche di Stasi". "Abbiamo un ottimo rapporto anche con i difensori di Stasi c'è sempre stato un immenso rispetto e se si litiga lo si fa professionalmente", ha aggiunto.