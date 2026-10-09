Delitto di Garlasco, Giuseppe Sempio: "Soldi alla polizia giudiziaria? Non credo | Oggi agli avvocati chiederei la fattura"

Dopo l'archiviazione della posizione dell'ex procuratore Mario Venditti, che era indagato nell'inchiesta sulla presunta corruzione, Giuseppe Sempio aveva sperato di uscire anche lui di scena. Così, per il momento, non è stato: "Non ho capito come mai è stata girata questa cosa e non lo capisco neanche adesso, perché io quella gente lì non la conosco neanche (i carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone, che sarebbero coinvolti nell'indagine, ndr), non so chi sono".