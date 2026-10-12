Delitto di Garlasco, Andrea Sempio: "Chiariremo tutto appena potremo"

"Riusciremo a chiarire tutto appena potremo". È quanto affermato da Andrea Sempio, l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Sempio ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione del suo arrivo presso il centro Genomica di Roma dove nel pomeriggio di lunedì verrà sottoposto a nuove analisi. La difesa del 38enne, rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti presenterà, con doppio deposito, le contro deduzioni entro il 18 ottobre, dopo la chiusura delle nuove indagini della procura di Pavia sulla morte di Chiara Poggi.