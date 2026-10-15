Garlasco, il giallo dei post-it nella copia del fascicolo del generale Garofano: "Non ci doveva stare"

A occuparsene è il procuratore aggiunto Stefano Civardi, che sta esaminando le carte arrivate da Brescia e si sta concentrando in particolare su alcuni appunti vergati a mano. La domanda che gli inquirenti si pongono è una sola, ma decisiva: come sono finiti i primi atti delle indagini su Andrea Sempio nelle mani della difesa dello stesso indagato?