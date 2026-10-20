Garlasco, Taccia: "Abbiamo concluso intercettazioni che riteniamo importanti per il nostro assistito"

"Direi che ne abbiamo trovate molte di interessanti del nostro assistito - le parole dell'avvocato Taccia - utili diciamo per contestualizzare far capire molte cose relativamente ai soliloqui e anche molto altro".

"Ce ne sono alcune dove per noi è palese che Andrea Sempio sia totalmente estraneo - ha aggiunto la legale - e dico addirittura per il filone della corruzione, se mai sarà indagato anche per quello".