Garlasco, Taccia: "Abbiamo concluso intercettazioni che riteniamo importanti per il nostro assistito"

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Durante la puntata di "Mattino Cinque" del 20 ottobre Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'inviato Emanuele Canta in merito all'ascolto delle intercettazioni del suo assistito, unico indagato nell'indagine bis per il delitto di Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007.
Secondo la difesa di Sempio, dalle intercettazioni che hanno chiesto di reintegrare nel fascicolo emergerebbero elementi utili a chiarire il significato dei soliloqui dell'indagato.
"Ci manca qualche mese che però non è di estrema rilevanza - le parole di Taccia - direi che le intercettazioni che noi riteniamo rilevanti per il nostro assistito le abbiamo concluse".
"Direi che ne abbiamo trovate molte di interessanti del nostro assistito - le parole dell'avvocato Taccia - utili diciamo per contestualizzare far capire molte cose relativamente ai soliloqui e anche molto altro".
"Ce ne sono alcune dove per noi è palese che Andrea Sempio sia totalmente estraneo - ha aggiunto la legale - e dico addirittura per il filone della corruzione, se mai sarà indagato anche per quello".