Garlasco, l'ex consulente di Stasi sui test del Dna sui pedali: "Bazooka che ci avrebbe permesso di salvare Alberto"

"Avremmo avuto in mano un bazooka che, con una pagina, ci avrebbe permesso di salvare Alberto ancora più velocemente". Così, in diretta a "Ore 11", il genetista Matteo Fabbri, ex consulente di Alberto Stasi, torna sul delitto di Garlasco e parla del risultato contraddittorio del test del Dna sui pedali della bici del ragazzo.