Voghera, l'ex assessore Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario
Si chiude il processo per l'uccisione di Younes El Boussettaoui, 39enne marocchino, avvenuta con un colpo di pistola in piazza Meardi nel 2021
Voghera Massimo Adriatici © Ansa
È stato condannato in primo grado a 12 anni Massimo Adriatici, l'ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera, in provincia di Pavia, nel processo per l'omicidio volontario di Younes El Boussettaoui, il 39enne marocchino, ucciso con un colpo di pistola in piazza Meardi, nel centro della cittadina pavese, la sera del 20 luglio 2021. Lo confermano gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, legali della famiglia della vittima.
La condanna è superiore alla richiesta di pena di 11 anni e 4 mesi di reclusione, che era stata formulata lo scorso 26 novembre dal Procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, nel processo con rito abbreviato, formula che in caso di condanna comporta lo sconto di un terzo della pena. In una prima fase, l'accusa aveva contestato ad Adriatici il reato di eccesso colposo di legittima difesa, salvo poi riqualificare il reato in quello più grave di omicidio volontario.
La sorella della vittima: "Non saremo davvero contenti finché non sarà in carcere"
Non solo i 12 anni di carcere, il giudice Luigi Riganti ha infatti disposto anche un risarcimento provvisionale di 380mila euro per i familiari della vittima. Novantamila euro a testa andranno ai genitori di Younes, 50mila euro a testa sono stati riconosciuti ai due fratelli e alle due sorelle della vittima. All'uscita del palazzo di giustizia Bahija El Boussettaoui, una delle due sorelle della vittima, ha commentato: "Siamo felicissimi. Non mi aspettavo una sentenza di condanna superiore alla richiesta del pubblico ministero (erano stati chiesti 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore, ndr). Ma non saremo davvero contenti sino a che non vedremo Adriatici entrare in carcere con le manette. Il risarcimento? E' un aspetto che in questo momento non ci interessa. Noi chiediamo solo che venga fatta giustizia per mio fratello"