Voghera, l'ex assessore Massimo Adriatici condannato a 12 anni per omicidio volontario

Non solo i 12 anni di carcere, il giudice Luigi Riganti ha infatti disposto anche un risarcimento provvisionale di 380mila euro per i familiari della vittima. Novantamila euro a testa andranno ai genitori di Younes, 50mila euro a testa sono stati riconosciuti ai due fratelli e alle due sorelle della vittima. All'uscita del palazzo di giustizia Bahija El Boussettaoui, una delle due sorelle della vittima, ha commentato: "Siamo felicissimi. Non mi aspettavo una sentenza di condanna superiore alla richiesta del pubblico ministero (erano stati chiesti 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore, ndr). Ma non saremo davvero contenti sino a che non vedremo Adriatici entrare in carcere con le manette. Il risarcimento? E' un aspetto che in questo momento non ci interessa. Noi chiediamo solo che venga fatta giustizia per mio fratello"