Ucciso in piazza a Voghera, la Procura di Pavia chiede 11 anni e 4 mesi per l'ex assessore Adriatici

Al centro del procedimento la morte del 39enne marocchino Younes El Boussettaoui, avvenuta la sera del 20 luglio 2021

26 Nov 2025 - 14:31
Massimo Adriatici © Ansa

Massimo Adriatici © Ansa

Il procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, ha chiesto la condanna a 11 anni e 4 mesi nei confronti di Massimo Adriatici. L'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera, esponente della Lega, a processo con rito abbreviato, è accusato di omicidio volontario per la morte di Younes El Boussettaoui, cittadino marocchino di 39 anni. Dalla pistola di Adriatici partì il colpo che uccise il cittadino nordafricano la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi.

