Speciale Il delitto di Garlasco
Caso garlasco

Difesa Stasi: "Legali Sempio difendano lui e non attacchino Alberto"

Con una nota congiunta, Bocellari e De Rensis hanno chiarito la loro posizione rispetto alla decisione della procura di mandare a processo Andrea Sempio

03 Nov 2026 - 20:22
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© Ansa

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"Ferma la presunzione di innocenza e l'irrinunciabile diritto di difesa dell'imputato, si auspica che, incardinato ora il processo, le energie siano orientate alla difesa della posizione di quest'ultimo e non si cerchino percorsi alternativi, attaccando ancora una volta la persona di Alberto Stasi, come avvenuto di recente peraltro su aspetti che non trovano alcun fondamento né connessione con l'omicidio addebitato oggi a Sempio: ogni tentativo in tal senso, oltre ad essere inutile, troverà, d'ora in avanti, una ferma risposta da parte della difesa Stasi". È un passaggio di una nota dei legali di Stasi, Bocellari e De Rensis.

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