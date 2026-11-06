Garlasco, Andrea Sempio dopo la richiesta di rinvio a giudizio: "Nessuna paura, solo tensione"

Il passo compiuto dagli inquirenti, dice, non lo ha colto alla sprovvista: "Ce lo aspettavamo, non è una notizia che ci cade dal cielo". L'auspicio, adesso, è che si arrivi presto davanti a un giudice per chiarire ogni cosa: "Spero di andare in aula il prima possibile a risolvere tutto". E aggiunge una frase che allarga lo sguardo oltre la propria posizione: "Mi auguro che siamo vicini alla fine di tutto, sia per noi che per la famiglia Poggi".