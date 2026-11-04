Garlasco, nuovi video di Andrea Sempio: "Ecco come utilizzare lo spray al peperoncino"

"Dentro la Notizia" manda in onda nuovi video inediti registrati da Andrea Sempio in cui emerge la sua "ossessione" per le donne. In particolare, in un filmato Sempio parla delle situazioni di conflitto. "Non importa il conflitto in sé, non importa se sia uno schiaffo, un pugno, qualcuno che ti aggredisce alle spalle o la brutta occhiata della mamma che ti rimprovera", dice.
"Quella che seguirà sarà una reazione di paralisi, una fase di congelamento che può durare pochi attimi o tutta la durata del conflitto. Questo dipende dal nostro grado di allenamento, da quanto spesso siamo entrati e usciti da queste situazioni di paralisi, se è una situazione a noi conosciuta o se è la prima volta che ci capita", prosegue nel video. Poi aggiunge: "Quando il leone inizia a mangiare la gazzella, la gazzella è ancora viva".
In un altro video inedito Sempio parla dello spray al peperoncino e di come utilizzarlo. "È sicuramente una delle armi più conosciute nel mondo dell'autodifesa e sulla carta è un'ottima arma ma la realtà è un pochino diversa. Deve essere utilizzato in maniera corretta per funzionare. Il modo più efficace è spruzzarlo a una distanza di almeno un metro con un movimento orizzontale mentre indietreggiamo per evitare di infilarci nella nube".
In collegamento con lo studio di Canale 5 l'avvocato Liborio Cataliotti commenta così i video: "Non c'entrano assolutamente nulla con il fatto omicidiario. Non vorrei ci si lasciasse condizionare dalle suggestioni".