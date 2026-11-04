Garlasco, nuovi video di Andrea Sempio: "Ecco come utilizzare lo spray al peperoncino"

"Quella che seguirà sarà una reazione di paralisi, una fase di congelamento che può durare pochi attimi o tutta la durata del conflitto. Questo dipende dal nostro grado di allenamento, da quanto spesso siamo entrati e usciti da queste situazioni di paralisi, se è una situazione a noi conosciuta o se è la prima volta che ci capita", prosegue nel video. Poi aggiunge: "Quando il leone inizia a mangiare la gazzella, la gazzella è ancora viva".