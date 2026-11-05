Caso Garlasco, l'udienza preliminare nei confronti di Andrea Sempio rischia di fermarsi: ecco perché

Sul fronte della revisione verrà investita la Corte d'Appello di Brescia e i tempi non saranno rapidi. I giudici, qualora non optino per la camera di consiglio, dovrebbero fissare un'udienza pubblica e pronunciarsi sull'ammissibilità nel giro di tre o quattro mesi dal deposito della richiesta, previsto tra il 10 e il 20 novembre. Dopo di che, se sarà dichiarata ammissibile, ci sarà un processo nel merito che, qualunque sia l'esito, potrà passare anche per un ricorso in Cassazione e pure per un eventuale annullamento con rinvio a una nuova sezione della Corte d'Appello bresciana. Per poi finire nuovamente sul tavolo degli ermellini.