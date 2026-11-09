Garlasco, il legale di Lovati:  "E' necessario che Sempio venga in aula"

Durante la puntata di lunedì 9 novembre di "Ore 11" l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati nel processo in cui il suo assistito è indagato per diffamazione nei confronti dello studio legale Giarda, è intervenuto in diretta in merito alla nuova udienza. "Avevamo chiesto di avere in aula Andrea Sempio perché è lui il personaggio principale di questa macchinazione - ha detto Gallo - e di questo è rimasto molto male Lovati forse perché era lo voleva vedere al suo fianco, in aula con lui. Sarebbe stata una bella scena perché loro due si vogliono bene e perché, vista la richiesta di rinvio a giudizio, continuo a ripeterlo, la coppa dei campioni l'ha presa Lovati come difesa nel processo di Sempio: nessuno era arrivato ad avere due archiviazioni".
"Ci si chiede se Sempio abbia fatto bene a togliere Lovati - ha poi aggiunto l'avvocato Gallo. -Io lo dico non perché lo difendo ma perché ha fatto una difesa eccellente a mio avviso, visto i risultati precedenti e quelli attuali". "Secondo me, Sempio doveva venire qui di spontanea volontà, lui potrebbe dare una mano in questo, per me diventa assolutamente necessario che Sempio venga qui a testimoniare", le parole del legale di Massimo Lovati.
"Hanno omesso nella nostra lista testi di avere in aula Andrea Sempio. Insisterò col giudice Presenteremo due mail molto interessanti che provengono dall'imputato, cioè da Massimo Lovati - annuncia poi Gallo -. La prima è stata inviata nel 2019 da Gian Gavino Sulas, la seconda nel 2025 da Ezio Denti. Sono due mail che faranno molto discutere. Io più tardi sarò l'avvocato di Lovati e lo difenderò al meglio".
"Ci sarà una battaglia - ha concluso - perché nel pomeriggio verranno sentiti i figli del professor Angelo Giarda, quindi Enrico e Fabio, su questa ipotesi accusatoria di diffamazione. Dopo le domande del Pubblico Ministero ci saranno le domande in controesame della difesa. Sarà una battaglia perché ci saranno alcune dichiarazioni che farà Massimo Lovati e ci saranno queste due mail. Poi vedremo naturalmente il Tribunale cosa ne penserà, però entriamo nel vivo di questo processo"