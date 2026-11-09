Garlasco, il legale di Lovati:  "E' necessario che Sempio venga in aula"

Durante la puntata di lunedì 9 novembre di "Ore 11" l'avvocato Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati nel processo in cui il suo assistito è indagato per diffamazione nei confronti dello studio legale Giarda, è intervenuto in diretta in merito alla nuova udienza. "Avevamo chiesto di avere in aula Andrea Sempio perché è lui il personaggio principale di questa macchinazione - ha detto Gallo - e di questo è rimasto molto male Lovati forse perché era lo voleva vedere al suo fianco, in aula con lui. Sarebbe stata una bella scena perché loro due si vogliono bene e perché, vista la richiesta di rinvio a giudizio, continuo a ripeterlo, la coppa dei campioni l'ha presa Lovati come difesa nel processo di Sempio: nessuno era arrivato ad avere due archiviazioni".