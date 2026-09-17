Garlasco, Massimo Lovati convocato dal Consiglio di disciplina: "Rischia la radiazione"

Lovati, a processo per diffamazione nei confronti dello studio Giarda che aveva difeso Alberto Stasi nei processi sull'omicidio di Chiara Poggi, rischia ora un procedimento disciplinare. "Potrebbe esserci un'ammonizione, una sospensione oppure la radiazione", chiarisce Gallo che poi in vista dell'udienza, fissata per il pomeriggio di oggi presso l'ufficio disciplina della Corte d'Appello di Milano, fa sapere di essere pronto a "dimostrare la sua estraneità". "Speriamo di poterci riuscire, lui è molto preoccupato però credo che già nei prossimi giorni ci sarà il risultato del provvedimento", aggiunge il suo avvocato.