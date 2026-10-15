Come affrontare il lutto di un genitore: imparare a vivere con un'assenza che cambia tutto

Ci sono perdite che sembrano dividere la vita in due: un prima e un dopo. La morte di un genitore è spesso una di queste. Non importa quanti anni abbiamo, se siamo diventati a nostra volta madri o padri, se viviamo lontano dalla famiglia o se da tempo conduciamo una vita indipendente. Quando muore una madre o un padre, può venir meno una presenza che ha accompagnato gran parte della nostra esistenza, qualcuno che conosceva la nostra storia fin dall'inizio. Il lutto di un genitore non è soltanto il dolore per una persona che non c'è più: può essere anche la perdita di un punto di riferimento, di una parte della nostra identità e di un modo di sentirci figli. A volte il dolore arriva improvvisamente, altre volte segue una lunga malattia, durante la quale abbiamo già cominciato a confrontarci con la possibilità dell'addio. In entrambi i casi, la sofferenza può assumere forme inattese. C'è chi piange continuamente e chi non riesce a versare una lacrima, chi sente un vuoto insopportabile e chi prova una calma che lo fa sentire in colpa. Non esiste una reazione giusta, così come non esiste un calendario universale per tornare a stare bene. La psicologia contemporanea ci invita a considerare il lutto non come un percorso obbligato verso la dimenticanza, ma come un processo di adattamento a una realtà nella quale la persona amata non è più fisicamente presente.